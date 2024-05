Chuvas deixam presídios ilhados no RS; Ministério da Justiça cobra ações

"Todas as movimentações ocorreram em caráter emergencial e temporário", diz a secretaria. "Quando a situação normalizar, todos retornarão para a unidade de origem", seguiu a pasta em nota.

Mesmo ilhadas, penitenciárias de Charqueadas operam normalmente, diz a Secom. A secretaria informou ainda que a Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas (PMEC), o Instituto Penal de Charqueadas (IPCH), a Penitenciária Estadual de Charqueadas II (PEC II) e a Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro "estão ilhados, mas operando dentro da normalidade".

Em outras regiões gaúchas, unidades prisionais do Vale do Rio Pardo estão sem abastecimento de água e operam apenas com reservatório. Penitenciárias do Vale do Taquari foram abastecidas por caminhões pipa, de acordo com a secretaria.

Outra unidade atingida foi o Presídio Estadual de Arroio do Meio. Unidade está isolada devido à queda de pontes e ao bloqueio da estrada local, ainda conforme a Secom.

Ministério da Justiça pediu informações sobre situação de presídios. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, enviou ofícios ao governo estadual para cobrar informações sobre as ações estaduais que estão sendo adotadas nas unidades prisionais atingidas.

Os documentos foram encaminhados a autoridades no RS. O pedido de explicações foi enviado ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ao superintendente dos Serviços Penitenciários do estado, Mateus Schwartz dos Anjos, e ao secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana.