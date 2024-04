'Guerra é guerra': 15 guerrilheiros são mortos na Colômbia após abandonarem negociações

Uma ofensiva do Exército da Colômbia contra dissidentes das extintas Farc que se afastaram das negociações de paz na semana passada deixou nesta quinta-feira (25) 15 guerrilheiros mortos e mais de uma dezena de feridos.

"Não se deve brincar com a paz, se é guerra, é guerra. Acabar com a guerra significa ser sério com a Paz", advertiu o presidente colombiano, Gustavo Petro, na rede X.

As negociações entre o governo e dissidentes do Estado-Maior Central (EMC) sofreram um novo revés em 16 de abril, quando o grupo se dividiu em dois: um bloco liderado pelo guerrilheiro com codinome 'Andrey' continuou os diálogos com o governo, e outro, comandado por Iván 'Mordisco' (Mordida, em português), afastou-se.