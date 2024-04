Charles III retomará parte de sua agenda pública durante seu tratamento contra câncer

Catherine, a esposa do herdeiro do trono do Reino Unido, o príncipe William, anunciou que estava realizando sessões de quimioterapia preventiva há pouco mais de um mês, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Ao anunciar o retorno parcial de Charles à vida pública, um porta-voz do Palácio de Buckingham disse que é "muito cedo" para saber qual será a duração exata de seu tratamento.

Mas disse que sua equipe médica está "muito animada pelo progresso conseguido até agora e segue positiva sobre a recuperação contínua do rei".

"O ritmo da agenda do rei aumentará aos poucos, à medida que continue sua recuperação, em estreita colaboração com sua equipe médica", acrescentou o porta-voz.

O rei e a rainha Camila receberão o casal real japonês no Palácio de Buckingham no final de junho, anunciou o Palácio, confirmando a informação da imprensa japonesa no mês passado.

A realeza japonesa assistiu ao funeral de Estado da mãe de Charles, a rainha Elizabeth II, em setembro de 2022, naquela que foi a primeira viagem ao exterior depois da entronização do imperador.