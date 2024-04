China e EUA devem ser 'parceiros, não rivais', afirma Xi a Blinken

As autoridades de Pequim estão incomodadas com a pressão econômica do governo Joe Biden, que vetou as exportações de semicondutores para o país asiático e ameaça proibir a operação da plataforma TikTok nos Estados Unidos caso a rede social não corte relações com a sua empresa matriz chinesa.

Wang reconheceu que as relações entre os dois países "estavam começando a estabilizar" após a reunião de novembro em San Francisco entre os presidentes.

"Mas, ao mesmo tempo, estão surgindo e aumentando os fatores negativos na relação", advertiu o ministro das Relações Exteriores chinês.

Ele garantiu que a China sempre "defende o respeito dos interesses fundamentais de cada parte" e pediu que os Estados Unidos "não ultrapassem a linha vermelha de Pequim" a respeito da soberania, segurança e desenvolvimento.

- "Responsabilidade compartilhada" -

Apesar da contundência de Wang, fontes do governo americano e analistas acreditam que a prioridade de Xi é controlar as dificuldades econômicas enfrentadas pelo país e que, ao menos a curto prazo, ele deseja evitar um confronto com o Ocidente.