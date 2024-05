Defesa de motorista de Porsche diz que irá ao STF se liberdade for negada

Fernando estava no interior de São Paulo, segundo a defesa. O advogado argumentou que a medida cautelar imposta antes de a Justiça mandar prendê-lo previa que o cliente poderia ficar no estado de São Paulo. Quando a decisão saiu na noite de sexta-feira (3), ele não estava na capital. Desde sábado (4), a polícia procurava por Fernando, que era considerado foragido desde então.

Ele [Fernando] está com tratamento [não disse qual] devido ao que aconteceu. Eu falei descansa esse final de semana, sem saber que ia ser expedido [o mandado de prisão] no sábado. Recebemos com naturalidade [a decisão pela prisão]. Falei para ele esperar que segunda-feira [6] nós resolvemos isso, mandamos nota para a toda a imprensa e foi cumprido.

Jonas Marzagão, advogado de Fernando Sastre, à imprensa

Pedido ao STJ

A defesa entrou nesta segunda com pedido de habeas corpus no STJ (Superior Tribunal de Justiça). O advogado Jonas Marzagão entende que as medidas cautelares impostas anteriormente — como proibição de contato com testemunhas e suspensão da CNH — são suficientes e classificou a prisão como "desproporcional".

O julgamento do pedido de liberdade na 5ª Turma do STJ foi marcado para as 14h desta terça-feira (7). A defesa argumenta não haver elementos no processo que justifiquem a prisão, que diz ter sido foi motivada por pressão da imprensa. Seu advogado afirmou estar preocupado com a integridade física do empresário e disse que pedirá à Justiça, se a prisão for mantida, que ele seja encaminhado ao presídio de Tremembé, no interior de São Paulo: "Não tem condições de ir para um presídio normal".

Ministra relatora do pedido no STJ não decidiu sozinha — através de determinação monocrática — sobre o caso. Daniela Teixeira levou a solicitação para julgamento da 5ª Turma do órgão, composta por cinco ministros.