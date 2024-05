Porto Alegre fecha aeroporto, desliga bomba e enfrenta racionamento de água

Em Porto Alegre, diversos comércios também foram invadidos. Em Canoas, homens armados em barco e jet skis têm rondado as casas abandonadas para praticar assaltos, e há relatos de assalto em albergues da cidade.

Além dos saques e roubos nos municípios afetados, golpistas aproveitam a situação e desviam doações enviadas aos gaúchos. O governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), lamentou essa situação e disse que "no meio de tanta solidariedade, tem aproveitadores que usam da sensibilidade das pessoas" para roubar e aplicar golpes via Pix.

Mais chuva nos próximos dias

A previsão é de chuvas intensas em algumas áreas do Rio Grande do Sul nas próximas 24 horas. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para tempestades entre hoje e amanhã. Pedro Osório, Bagé, Arroio Grande e outras cidades próximas à fronteira com Uruguai, devem ser afetadas. Também há risco de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, além de alagamentos.

*Colaboraram Mateus Coutinho, Caíque Alencar e Lorena Barros