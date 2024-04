Cidade japonesa bloqueará vista do Monte Fuji para evitar turistas problemáticos

Uma cidade japonesa instalará uma enorme barreira em uma área popular de fotografias do Monte Fuji, após as reclamações dos moradores a respeito do comportamento dos turistas estrangeiros.

A construção da rede, que terá 2,5 metros de altura e 20 metros de comprimento, começará na próxima semana, informou um funcionário da administração da cidade de Fujikawaguchiko nesta sexta-feira.

"É lamentável que tenhamos que fazer isto por causa de alguns turistas que não conseguem respeitar as regras", deixando lixo no local ou ignorando as regras de trânsito, disse à AFP.