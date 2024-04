Seca nas Filipinas faz cidade submersa ressurgir

Nely Villena, 48 anos, mora no município de Pantabangan e visita com frequência um mirante com vista para as ruínas.

"A vista é melhor quando o nível da água está baixo. Se a água estiver muito alta (...) tudo o que você vê é água", diz à AFP, enquanto um vento forte passa pela água, aliviando um pouco o calor escaldante.

A temperatura em Nova Ecija atingiu cerca de 37°C quase todos os dias desta semana.

Mas o índice de calor, ou seja, o frio do vento, que também inclui a umidade, ultrapassou 42°C, um nível considerado "perigoso".

Quando a represa foi construída, centenas de moradores dos vilarejos e fazendas que ficaram submersos foram realocados pelo governo para terrenos mais altos.

Melanie Dela Cruz, 68 anos, era uma adolescente quando sua família foi forçada a deixar sua casa e retornou pela primeira vez este ano.