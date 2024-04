Textor causa polêmica com acusações de manipulação de resultados no futebol brasileiro

Ele também enfrentará outro processo por não ter apresentado à justiça desportiva provas de suas acusações de partidas manipuladas.

O Palmeiras também recorreu ao STJD, pedindo que o bilionário americano "se abstenha" de mencionar o clube na mídia, "sob pena de multa ou suspensão".

Em uma entrevista recente, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disse que John Textor "ficou louco" após a derrota por 4-3 para sua equipe em novembro de 2023.

"A primeira impressão que deu foi: ele está atribuindo o fracasso do Botafogo ao escândalo de manipulação de resultados que ele não consegue provar. A aparência é que ele está querendo fazer mais barulho do que apresentar uma solução", disse à AFP Paulo Vinícius Coelho, colunista do UOL.

Mas essas acusações foram levadas a sério no Senado, onde ele foi ouvido na segunda-feira por uma CPI instaurada a pedido do ex-atacante e hoje senador Romário (PL-RJ).

"Não venho aqui para ganhar um troféu ou ser congratulado. O que nós descobrimos não é nada diferente do restante do mundo, Bélgica, França, toda a Europa. A manipulação de resultados [no esporte] é uma realidade", afirmou, ampliando ainda mais o campo de suspeitas.