CNT/MDA: Governo Lula perde popularidade e avaliação ótima ou boa cai a 37%

Já avaliação negativa se manteve estável. No começo do ano, 27,9% avaliavam o governo como ruim ou péssimo, variação dentro da margem de erro.

Índices são melhores do que o do antecessor, de Jair Bolsonaro (PL), no mesmo período. Em maio de 2020, segundo ano do mandato anterior, 32% consideravam o governo ótimo ou bom, e 43%, como ruim ou péssimo.

43% consideram que o governo Lula está melhor que o de Bolsonaro. O número representa uma queda em relação à rodada de janeiro, quando 48% preferiam o governo atual ao anterior. 32% disseram que o governo Lula está pior que o de Bolsonaro, e para 23%, continua de forma semelhante. 2% não sabiam ou não responderam.

Aprovação pessoal de Lula é de 50,7%

A pesquisa também questionou se os entrevistados aprovavam ou desaprovavam o desempenho pessoal do presidente Lula à frente do governo.