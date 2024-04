'Estado paralelo das gangues foi destruído' em El Salvador, garante ministro

"Em termos de desmantelamento da indústria do crime, esse Estado criminoso com seu aparelhamento de arrecadação, seja aluguel ou extorsão, estava gerando de 1,5 a 2 bilhões de dólares [R$ 7,6 a 10 bilhões] por ano [às gangues], agora não chega nem mesmo a 5%", assegurou Villatoro.

As 'maras', como são chamadas as gangues em El Salvador, controlavam 80% do território nacional, segundo Bukele, e eram financiadas por meio da cobrança de extorsão a milhares de salvadorenhos, principalmente comerciantes e profissionais de transporte. Quem não pagava, era assassinado.

O recrutamento em massa feito pelas 'maras' está "neutralizado", disse o ministro.

"Era um crime organizado que usurpava cinco elementos de todo Estado de Direito: território, população, arrecadação, justiça e exército", ressaltou Villatoro.

Ele destacou que 492 líderes que controlavam as 'maras' ou gangues estão presos e "sendo processados", e deverão responder pelos 120 mil homicídios que executaram nas últimas três décadas.

A cruzada de Bukele devolveu a tranquilidade às ruas e aumentou sua popularidade, o que permitiu que, em fevereiro, fosse reeleito para um segundo mandato de cinco anos.