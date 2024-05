Assassino de trans, Cupertino: quem está na prisão do motorista do Porsche

Remoção para Tremembé

Já os advogados de Sastre Filho querem a remoção do cliente para a Penitenciária 2 de Tremembé, no Vale do Paraíba. A unidade é destinada para quem têm curso superior, agentes e ex-agentes públicos e também, para autores de crimes de muita repercussão.

Os defensores temem pela integridade física de de Fernando e, por isso, lutam na Justiça pela transferência dele. O motorista do Porsche teve a prisão preventiva decretada e é acusado pelos crimes de lesão corporal gravíssima e homicídio doloso qualificado.

Segundo a Polícia Civil, na madrugada de 31 de março, o veículo dirigido por ele atingiu a velocidade de 156 km/h na avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, antes de bater contra o Renault Sandero do motorista de aplicativo Ornaldo Silva Viana. A vítima morreu no local.

O setor onde Fernando está recolhido no CDP 2 de Guarulhos é uma ala chamada de "seguro". O pavilhão também é destinado a advogados presos, policiais ou ex-policiais, agentes e ex-agentes penitenciários, detentos ameaçados de morte e autores de crimes de repercussão, como é o caso dele.

Nesta semana o empresário foi fichado no sistema prisional sob número 1.370.592-6. A reportagem teve acesso ao prontuário. O documento traz uma fotografia colorida do prisioneiro no alto do canto direito da página e diz que ele tem curso superior incompleto, é comerciante, heterossexual e espírita.