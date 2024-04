Hamas examina contraproposta de Israel para trégua em Gaza

O movimento islamista palestino Hamas se comprometeu neste sábado (27) a examinar uma contraproposta de Israel para estabelecer uma trégua na Faixa de Gaza e a libertação dos reféns, após mais de seis meses de guerra.

O anúncio do alto comando do Hamas coincidem com a viagem a Israel de uma delegação egípcia com o objetivo de retomar as negociações, atualmente estagnadas, para uma trégua, no momento em que a comunidade internacional teme que o Exército israelense inicie uma operação terrestre em Rafah.

"Hoje, o Hamas recebeu a resposta oficial da ocupação sionista à nossa posição que havia sido enviada aos mediadores egípcios e cataris em 13 de abril passado", afirmou o número dois da ala política do Hamas em Gaza, Khalil al Hayya.