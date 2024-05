Chuva forte volta a atingir o RS na sexta-feira, alerta Inmet

Essa condição acontece devido à instabilidade que retorna com mais força ao Rio Grande do Sul no fim desta semana. Inicialmente, como frente quente, uma vez que a frente fria recua de Santa Catarina para o estado gaúcho.

A frente fria permanece no Rio Grande do Sul, causando áreas de instabilidade e um gradual ingresso de ar frio. A partir de segunda-feira (13), o frio ganha força e há chance de geadas a partir da terça-feira (14). O amplo reforço de ar frio e seco, de origem polar, deverá afastar a instabilidade.

O tempo deverá ser frio e seco no sul do Rio Grande do Sul com temperaturas mínimas variando de 4°C a 8°C nas áreas mais frias nesta quinta-feira (9), prevê o Inmet. Nas demais regiões do estado gaúcho, haverá maior nebulosidade e um pouco de frio na madrugada.

A temperaturas mínimas podem variar de 10°C a 15°C na metade norte do estado. Pela manhã, Porto Alegre pode registrar 13°C.