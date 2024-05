Hamas diz que não fará mais concessões a Israel para obter cessar-fogo em Gaza

O grupo militante palestino Hamas disse nesta quarta-feira que não está disposto a fazer mais concessões a Israel nas negociações por um cessar-fogo em Gaza, apesar das conversas seguirem no Cairo na busca de uma pausa na ofensiva de sete meses de Israel.

Os israelenses continuaram nesta quarta-feira os ataques com tanques e pelo ar na cidade de Rafah, no sul de Gaza, e ameaçaram uma grande ofensiva. As forças de Israel avançaram pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, na terça-feira, cortando uma rota vital de auxílio humanitário e única saída para a retirada de pacientes feridos.

Izzat El-Reshiq, membro do gabinete político do Hamas no Catar, disse em um comunicado na noite desta quarta-feira que o grupo não irá além de uma proposta de cessar-fogo já aceita na segunda-feira, que também envolveria a libertação de alguns reféns israelenses mantidos em Gaza e mulheres e crianças palestinas detidas em Israel.