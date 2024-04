Justiça confirma condenação do cantor R. Kelly por pornografia infantil

Também foi a primeira vez que R. Kelly enfrentou consequências criminais pelos abusos que, durante décadas, ele teria infligido a mulheres e menores de idade.

Nascido em Chicago, o artista conquistou a fama nos anos 1990 com sucessos como "I Believe I Can Fly" e se tornou uma das maiores estrelas do R&B.

