ONGs e voluntários resgatam mais de 2 mil animais em enchentes no RS

ONGs (Organizações Não Governamentais) e voluntários já conseguiram resgatar mais de 2 mil animais em situação de perigo em meio às inundações no Rio Grande do Sul. Cerca de outros 9 mil foram resgatados por equipes do Governo.

O que aconteceu

Equipes voluntárias resgataram mais de 100 animais em um dia na região metropolitana de Porto Alegre. ONGs como Instituto Caramelo e GRAD (Grupo de Resposta a Animais em Desastres) se uniram e conseguiram salvar mais de 2 mil bichos.

Em um dos resgates, um cachorro ficou com a cabeça presa entre as grades de uma casa alagada. Um vídeo publicado ontem nas redes sociais mostra os membros das ONGs afastando os ferros da estrutura para salvar o animal, que tentava fugir da água.