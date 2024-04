Liverpool empata com West Ham e quase dá adeus ao título da Premier; Sheffield é rebaixado

"Realmente não estou pensando nisso. Eu disse que tínhamos que vencer nossos jogos e não vencemos. Eles (Arsenal e City) vão perder dois ou três jogos? Acho que não", acrescentou Klopp, que além da decepção com o resultado teve um embate acalorado na reta final da partida com um de seus principais jogadores, o egípcio Mohamed Salah.

- Clima tenso -

"Se eu falar vou incendiar tudo", declarou o atacante na zona mista, visivelmente chateado com o treinador ao pedir a ele que o colocasse em campo na reta final do jogo.

Estas declarações contrastam com as de Klopp, que garantiu que "tudo foi discutido no vestiário e para mim está resolvido".

O calendário também não dá muito otimismo para a equipe, com partidas contra Tottenham, Aston Villa e Wolverhampton.

Em Londres, o Liverpool não contou com a sorte ao ter um pênalti anulado pelo VAR devido a um leve impedimento do atacante colombiano Luis Díaz, que mais tarde mandaria uma bola na trave do gol defendido pelo francês Alphonse Areola (40').