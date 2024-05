Papa faz críticas a armas e preservativos em conferência pró-natalidade

A escassez de bebês é particularmente grave na Itália, onde os nascimentos caíram para uma baixa recorde em 2023, o 15º declínio anual consecutivo. Até agora, os sucessivos governos não conseguiram reverter a tendência, apesar das repetidas promessas.

"Há um fato que um estudioso de demografia me contou. No momento, os investimentos que geram mais receita são as fábricas de armas e os contraceptivos. Um destrói a vida, o outro impede a vida... Que futuro temos? É feio", disse o papa.

Francisco, de 87 anos, há muito tempo é um ferrenho opositor da indústria de armas. Ele também reafirmou a proibição de longa data da Igreja Católica sobre o controle artificial da natalidade, embora apoie as formas naturais de evitar a gravidez.

"Alguns pensam, desculpe-me se uso a palavra, que para sermos bons católicos, temos que ser como coelhos, mas não", afirmou ele durante um voo de volta das Filipinas em 2015, acrescentando que a Igreja promove a "paternidade responsável".

GATOS E CACHORROS EM VEZ DE CRIANÇAS

Na conferência de Roma, Francisco disse que o número de nascimentos era o primeiro indicador da "esperança de um povo", e que a Europa estava se transformando cada vez mais em um continente "velho, cansado e resignado".