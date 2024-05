Maldivas anuncia saída de todas as tropas indianas do arquipélago

A Índia retirou nesta sexta-feira os últimos soldados que permaneciam nas Maldivas para cumprir o prazo estabelecido pelas autoridades do arquipélago, anunciou à AFP um funcionário do Ministério das Relações Exteriores.

As relações com Nova Délhi esfriaram desde a vitória do novo presidente das Maldivas, Mohamed Muizzu, nas eleições de setembro. Ele tem um discurso hostil à Índia e de proximidade com a China.

Muizzu estabeleceu o dia 10 de maio como data limite para a saída dos mais de 100 soldados indianos presentes no arquipélago, que tem localização estratégica no Oceano Índico.