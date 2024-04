'Se nenhum palestino se classificar', COI vai convidá-los, diz presidente do comitê à AFP

O sistema de convites olímpicos não é reservado exclusivamente aos palestinos, mas a todos os comitês olímpicos nacionais que não conseguem classificar atletas em nome da "universalidade olímpica", o que permite reunir representantes de todos os países, além da elite esportiva mundial.

Mas a ida de atletas palestinos a Paris é uma grande dúvida porque a ofensiva militar israelense em Gaza, que se seguiu ao ataque sem precedentes lançado pelo grupo islamista palestino Hamas, destruiu a maioria da infraestrutura esportiva.

Em 7 de outubro de 2023, militantes palestinos atacaram Israel, matando cerca de 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Em retaliação, o Exército israelense lançou uma ofensiva militar para destruir o Hamas que matou até o momento 34.356 pessoas, a maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, território governado pelo Hamas.

Na semana passada, Thomas Bach recebeu, em Lausanne, o presidente do Comitê Olímpico Palestino, Jibril Rajoub, prometendo angariar o apoio do COI aos atletas, mas também assegurar a coordenação dos esforços internacionais para reconstruir as instalações destruídas.

Desde o início do conflito entre Israel e Hamas, o dirigente pede "uma solução pacífica", uma abordagem muito diferente da guerra da Rússia na Ucrânia, que resultou em uma série de sanções contra o esporte russo.