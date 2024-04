Clima extremo atual está nas previsões, diz climatologista

Não estamos começando do zero. Quando um estudo é publicado sobre uma grande onda de calor, por exemplo, sabemos que há muitos outros por trás disso, por isso temos certeza do que dizemos, não há dúvidas sobre isso.

Sobre chuvas extremas em termos gerais também, embora seja um pouco mais difícil.

E há outros eventos que são mais complicados.

Se eu pessoalmente embarquei nisto - não em nome do IPCC, mas para a minha pesquisa pessoal - é justamente para que tenhamos métodos validados pela comunidade, que possamos aplicar de forma quase operacional.

Esta possibilidade de fornecer informações em tempo real, quando todos os holofotes estão voltados para os desastres, é uma ferramenta pedagógica.

É científica e pedagógica ao mesmo tempo, porque também aprendemos muito. É importante tanto para os cidadãos como para os que tomam decisões, e é também muito importante para os cientistas porque, com cada estudo, aprendemos coisas sobre os nossos modelos, sobre as nossas observações, sobre os problemas que existem com os modelos, as observações. Às vezes não batem, não dão o mesmo resultado e tentamos entender o porquê. A qualidade das observações é muitas vezes limitante, especialmente em alguns países. Então aprendemos muitas coisas".