Lula, os negros do RS, disputa eleitoral até os 120 e os zurros malcriados

A tentativa de usar a frase do presidente para criar picuinha só revela a ignorância de quem imaginou que estava tendo uma sacada "esperta" para cutucar o presidente.

É evidente que ele estava falando nas entrelinhas. A sua suposta surpresa — "Eu não tinha noção que no Rio Grande do Sul tinha tanto negro" — era a deixa para a elucidação do problema, numa fala que ele atribuiu a Janja: "É porque [os negros] são os mais pobres e moram nos lugares mais arriscados".

Parvos são os que acharam que poderiam usar Lula para dar uma lacrada. O Rio Grande do Sul é o Estado mais branco do país: 78,42%, segundo o Censo de 2022. A Bahia é o menos: 19,81%. O Estado que agora enfrenta a catástrofe conta com 21,19% de negros: 14,67% autodeclarados pardos e 6,52% pretos.

Ignoro se a impressão do presidente corresponde aos fatos no que respeita aos colhidos pelas águas — creio que esse levantamento não foi feito —, mas é preciso destacar que, dado o contexto, o seu "eu não sabia" significa "eu sabia". Ele certamente tem a informação de que se trata na unidade mais branca da federação. Haver, segundo diz, um número tão grande de negros entre as vítimas — é provável que sejam mais de 21,19% — indica a velha e conhecida exclusão a se manifestar, qualquer que seja o desastre.

Estão tratando a fala do presidente como gafe ou impropriedade. Não. Trata-se apenas de uma constatação econômica, sociológica, que expõe uma das mazelas do Brasil. Tudo o que acontece de ruim por aqui costuma ser pior para os negros, mesmo quando são a minoria. E antes que aquele cara, vocês sabem quem, resolva nos iluminar com a sua ignorância, esclareça-se: é claro que desgraceiras como a que vimos atingem a todos. Mas as vítimas preferenciais costumam ser a de sempre.

Lula brincou ainda que viverá até os 120 anos e que vai disputar mais umas dez eleições. Aí foi acusado de usar o anúncio de benefícios para fazer campanha. Bem, a acusação só faz sentido caso se acredite que chegará àquela idade. Mesmo quando se é Lula — e ninguém no país tem mais motivos do que ele para ser otimista e para acreditar em mudanças do destino —, também essa declaração parece enunciar o contrário do que anuncia.