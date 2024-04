'Objetivo cumprido': Ronaldo revende participação na SAF do Cruzeiro

Mas depois de reduzir as dívidas para quase a metade e quintuplicar as receitas, o clube encontra-se agora "confortavelmente no quarto de hospital".

Segundo o ex-atacante, Lourenço poderá injetar "velocidade aos investimentos", para "impulsionar" o Cruzeiro, atual 7º colocado do Brasileirão, a "brigar por coisas importantes".

"Não é fácil, tenho consciência da dificuldade que temos, a responsabilidade, mas estou preparado", afirmou o empresário.

- Volta à primeira divisão -

As aquisições no futebol brasileiro são possíveis através das SAFs, uma ferramenta jurídica aprovada em 2021 para estimular a transformação dos clubes em empresas, oferecendo vantagens de saneamento financeiro.

O Cruzeiro foi um dos clubes mais vitoriosos da última década no futebol brasileiro, com dois títulos do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014) e dois da Copa do Brasil (2017 e 2018).