Jovem disse que almoçou ao lado de corpo, foi malhar e esfaqueou mãe morta

Jovem recepcionou a mãe antes de matá-la. Por volta das 19h, a mãe chegou em casa. O adolescente abriu o portão para ela e aguardou a mãe entrar. Ao se deparar com o cadáver do marido, a mulher gritou e, em seguida, levou um tiro pelas costas - caindo perto do corpo do marido. A arma ficou escondida em um sofá até a chegada da mãe à residência.

No sábado (18), o rapaz ainda cravou uma faca nas costas do corpo da mãe, narra o boletim de ocorrência. Em depoimento à polícia, o adolescente voltou a afirmar que praticou atividades de rotina, como ir até a academia e à padaria. Ao chegar, por afirmar "ainda estar com raiva dela", ele fincou a faca nas costas da mãe.

No domingo, (19), o jovem se entregou. Policiais militares disseram que o adolescente ligou para a polícia dizendo que havia matado os familiares usando a arma do seu pai. Os agentes foram até a residência, na rua Raimundo Nonato de Sá, Vila Jaguara, e constataram os óbitos.

Segundo o boletim de ocorrência, o adolescente disse que já havia pensado em matar os pais antes, mas nunca planejou. Em depoimento, o jovem alega que não se arrependeu do que fez. O caso foi registrado na madrugada de segunda (20).