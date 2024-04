Telescópio Webb capta imagens impactantes da nebulosa 'Cabeça de cavalo'

O telescópio espacial James Webb da Nasa capturou as imagens infravermelhas mais detalhadas até agora da nebulosa "Cabeça de Cavalo", um dos objetos mais majestosos e reconhecíveis do céu noturno, informou a agência espacial dos Estados Unidos na segunda-feira (29).

As imagens mostram a parte superior da "crina do cavalo", revelando pela primeira vez as estruturas em pequena escala na borda da gigantesca nuvem de gás e poeira.

Localizada a cerca de 1.300 anos-luz na constelação de Orion, a icônica silhueta da cabeça de um cavalo surge do que parecem ser ondas agitadas de espuma interestelar.