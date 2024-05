É falso que São Leopoldo (RS) recusou ajuda da Defesa Civil de SP

É falso que a Prefeitura de São Leopoldo (RS) dispensou ajuda da Defesa Civil das cidades de São Sebastião e Bebedouro, ambas em São Paulo, após as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

A Prefeitura de São Leopoldo negou a história. As prefeituras de Bebedouro e São Sebastião também desmentiram a desinformação. Segundo as fontes, as equipes da Defesa Civil já haviam cumprido seu período de atendimento na região e foram substituídas por socorristas de outras cidades.

O que diz o post

O vídeo mostra alguns veículos de resgate parados e um homem faz uma narração por cima: "Eu estou aqui com os carros da Defesa Civil de São Sebastião, São Paulo, Bebedouro. O pessoal veio de lá para cá para nos ajudar. E hoje chegou uma ordem da prefeitura de São Leopoldo para acabar com eles, com o serviço deles aqui no estado. Principalmente na nossa cidade. Eu conversei aqui com o pessoal dos resgates. Tem gente chorando porque para eles, essa é a vida deles, salvar o povo. E eles estão aqui, ó. Recolheram tudo o que eles tinham para voltar para São Paulo".