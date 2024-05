Cinco pontos-chave para entender o pacote de reformas de Milei na Argentina

Revoga a prestação de aposentadoria vigente e cria uma nova que estabelece que aqueles que não acumularem 30 anos de contribuições têm direito a uma pensão mínima, equivalente a 80% da aposentadoria mínima, a partir dos 65 anos.

- Pacote fiscal -

O pacote de reformas fiscais determina, entre outras medidas, que os assalariados com rendimentos superiores a 1,8 milhão de pesos (10.662 reais no câmbio oficial) voltem a pagar imposto de renda, um tributo que para essa parcela havia sido revogado em 2023 inclusive com o voto do então deputado Javier Milei.

