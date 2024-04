Courtois não será convocado para Euro-2024, confirma técnico da Bélgica

O goleiro Thibaut Courtois, que está fora desta temporada no Real Madrid devido a lesões, não fará parte do elenco da seleção da Bélgica para a disputa da Euro-2024, confirmou o técnico Domenico Tedesco nesta terça-feira (30).

Courtois, de 31 anos, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no início de agosto de 2023 e precisou ser operado no joelho direito em meados de março de 2024 após uma nova lesão.

Ele integrou o elenco do Real Madrid na segunda-feira, que está em Munique para o jogo de ida da semifinal contra o Bayern nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões.