Dono de lanchonete morre após empurrão de motoboy em briga por troco no PR

Antônio Gregório de Almeida, de 62 anos, morreu após ser empurrado por um motoboy que trabalhava em sua lanchonete e bater a cabeça no chão. O caso aconteceu na noite do último domingo (19) em Curitiba (PR). O suspeito segue foragido.

O que aconteceu

O desentendimento começou em uma briga sobre um pagamento de troco. O proprietário da lanchonete e o entregador discutiram sobre o que teria sido feito com o troco de R$ 27 da entrega de uma cliente, segundo a delegada Camila Cecconelo.

Câmeras de segurança registraram o início da discussão. Durante a briga, o entregador saiu da calçada, onde acontecia a discussão, e entrou no estabelecimento. O idoso tentou expulsá-lo, gritando para que ele sumisse dali, segundo testemunhas. A discussão ficou mais acalorada e Antônio se aproximou do motoboy, que o empurrou com as duas mãos.