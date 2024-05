SC: Imagens aéreas mostram cidade alagada após dia mais chuvoso em 8 anos

Imagens aéreas mostram como ficaram bairros do município de Rio do Sul, em Santa Catarina, após as fortes chuvas que atingiram a cidade no final de semana.

O que aconteceu

Vídeos foram feitos com drones por Rafael Dell Antonia, e cedidos ao UOL. As imagens mostram ruas alagadas nos bairros de Canoas, Barra do Trombudo. Uma das gravações também mostra a região da Barragem Sul, em Ituporanga.

Rio do Sul registrou no sábado (18) o dia mais chuvoso na cidade em oito anos, segundo a Defesa Civil municipal. Foram 152,2 milímetros de chuva, superando o então recorde de 4 de maio de 2022, quando o volume foi de 99,8 milímetros.