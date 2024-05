Corpo de advogada soterrada é encontrado após 18 dias de buscas no RS

Após quase 20 dias de busca, o corpo da advogada Natália Cobalchini, 27, foi encontrado por bombeiros nesta segunda-feira (20). A informação foi confirmada nas redes sociais pela irmã da vítima, Marina Cobalchini.

O que aconteceu

Corpo de Natália estava soterrado após um deslizamento na área rural cidade de Bento Gonçalves. A cidade fica a 130 km de Porto Alegre. "Encontramos nossa menina! Deus, eu sempre acreditei que isso seria possível! Obrigada meu pai! Te amamos para sempre!", escreveu Marina Cobalchini, em uma publicação em seu perfil no Instagram.

Os pais de Natália também morreram no deslizamento. Os corpos de Artemio Cobalchini, 72, e Ivonete Cobalchini, 62, foram encontrados no dia 3 de maio. Eles já foram enterrados. Bento Gonçalves já registrou mais de cem deslizamentos de terra desde o início da chuva no Rio Grande do Sul.