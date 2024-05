Estádio do Atlético de Madrid é parcialmente fechado após insultos racistas a Nico Williams

O Atlético de Madrid foi sancionado com o fechamento parcial das arquibancadas do seu estádio em dois jogos do campeonato espanhol devido a insultos racistas que foram dirigidos ao jogador Nico Williams, do Athletic Bilbao, anunciou nesta terça-feira a Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Durante a 33ª rodada de LaLiga, em que o Athletic perdeu no sábado (27) no estádio Metropolitano por 3 a 1, o jogador espanhol ouviu sons de imitação de macaco dirigidos a ele.

Devido a esse incidente, o Atlético recebeu "uma sanção de fechamento parcial do recinto desportivo por um período de dois jogos e uma sanção monetária de 20.000 euros (cerca de R$ 111.000 pela cotação atual)", detalhou o Comitê de Competição da RFEF num comunicado.