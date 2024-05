EUA pede que Hamas aceite trégua em Gaza e que Israel não invada Rafah

Se o movimento islamista, no poder em Gaza, "realmente pretende se preocupar com o povo palestino e quer ver o alívio imediato de seu sofrimento, ele deve aceitar esse acordo", acrescentou.

A proposta inclui uma trégua de 40 dias e uma troca de reféns mantidos em Gaza por palestinos presos em Israel.

O Hamas dará sua resposta "em um período muito curto de tempo", disse à AFP Suhail al-Hindi, dirigente do movimento palestino, enfatizando que o cessar-fogo deve ser permanente.

Uma autoridade israelense disse que o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu esperaria até a noite desta quarta-feira pela resposta do Hamas e então decidiria se enviaria uma delegação ao Egito com vistas a um possível acordo.

- "Outras maneiras" de lidar com o Hamas -

Blinken também reiterou a oposição dos EUA a uma operação terrestre israelense em Rafah, onde 1,5 milhão de palestinos, a maioria deles deslocados por conflitos em outras partes da Faixa de Gaza, estão sobrevivendo em condições terríveis.