Acidente com presidente do Irã gera incerteza sobre futuro político do país

Uma eventual impossibilidade de Raisi continuar no cargo pode gerar disputa interna pelo poder. "O incidente com o presidente do Irã pode gerar uma disputa interna, que dificilmente envolveria uma oposição de fato, a qual tem cada vez mais encontrado dificuldade para se candidatar e se eleger. São grupos perseguidos e desqualificados pelo Conselho Guardião, que aprova ou barra os candidatos para as eleições, incluindo a presidência", diz Fancelli.

A briga se daria entre radicais ultra-conservadores. "Seria uma disputa entre os próprios radicais", diz o especialista. "Hoje, a atmosfera política do Irã é controlada por radicais, os chamados 'hardliners'. Tudo é muito mais difícil para os reformistas e moderados no país."

O incidente com o presidente Raisi coloca no centro do debate a política interna e externa do país. "O país já passa por incertezas econômicas, a população sofre com a falta de água, mudanças climáticas, violações de direitos", afirma Fancelli. "O acidente torna tudo ainda mais incerto."

No âmbito da política externa, a relação com grupos extremistas como o Hamas e o Hezbollah não deve ser impactada. Em abril, o Irã lançou dezenas de drones e mísseis em direção a Israel e aumentou a escalada de violência no Oriente Médio. Na ocasião, Raisi disse que ensinou "lição inesquecível" a Israel. Em pronunciamento oficial, o presidente do Irã afirmou que o país "virou uma página e ensinou uma lição" ao "inimigo sionista". Ele também acusou Israel de ser o responsável por crise no Oriente Médio. "O Irã atribui a causa profunda da crise na região às políticas genocidas e violentas do regime sionista", afirmou Raisi.

Acidente com helicóptero

Raisi voltava de uma reunião perto da fronteira com o Azerbaijão quando o incidente ocorreu. A aeronave pousou em Jolfa, a cerca de 600 quilômetros de Teerã, de acordo com a IRNA.