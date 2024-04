Petróleo segue em queda com redução das tensões geopolíticas

As cotações do petróleo caíram, nesta terça-feira (30), com um mercado que vê com expectativa a possibilidade de uma trégua em Gaza, e observa com entusiasmo a abertura de um oleoduto no Canadá.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em junho, caiu 0,61%, para 87,86 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento para o mesmo mês, recuou 0,84%, para 81,93 dólares.

Os dois barris que servem de referência para o mercado mundial de petróleo perderam terreno "pois os riscos geopolíticos se atenuaram no Oriente Médio, com os Estados Unidos intensificando seus esforços para conseguir uma trégua em Gaza", afirmaram os analistas do banco DNB.