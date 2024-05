TSE rejeita cassação de Sergio Moro por unanimidade

"(A ameaça do PCC ) Não era uma invenção da cabeça dele. E acreditem aqueles que nunca precisaram disso, ninguém gosta de andar com segurança, com carro blindado", afirmou Moraes.

Ministro ainda rejeitou comparação com casa da ex-juíza Selma Arruda.Ele ainda rejeitou outro argumento que foi levantado ao longo das ações, de que a situação de Moro seria semelhante a da ex-juíza e ex-senadora pelo Mato Grosso, Selma Arruda, do PL. Ela foi cassada em 2019 pelo TSE por gastos irregulares em sua pré-campanha, as, segundo explicou Alexandre de Moraes, a situação analisada era diferente.

"Esse caso não tem nenhuma semelhança com o caso da senadora Selma. Nenhuma semelhança. Lá foram recebimento de recursos privados não declarados para financiamento de campanha. Aqui foram recursos de fundo de partidos declarados", seguiu o presidente do TSE.

O que dizem PT, PL e MP

Para PL e PT, Moro teve vantagem indevida na disputa para o Senado. Em 2022, Sergio Moro tentou se lançar à Presidência da República pelo Podemos, mas acabou mudando de planos e de sigla e se lançou ao Senado pelo União Brasil. Na avaliação de PT e PL, a pré-campanha do ex-juiz à Presidência, com gastos de mais de R$ 2 milhões, deu a ele mais visibilidade em relação aos concorrentes pela vaga de senador. O ex-juiz nega e chama a acusação de "choro de perdedor".

TRE-PR negou a cassação. Em abril deste, as ações foram julgadas pelo TRE-PR (Tribunal Regional do Paraná). Por 5 votos a 2, os desembargadores decidiram pela não cassação de Moro. PT e PL, então, recorreram ao TSE. Com a decisão desta noite, fica mantido os ministros do TSE, na prática, chancelaram o acórdão do tribunal local.