Trump esboça seu programa de governo para eventual segundo mandato

Questionado sobre a possibilidade de conflito social após as eleições de 5 de novembro, Trump, que também responde a processos por seu papel no ataque de 6 de janeiro e por fraude eleitoral no estado da Geórgia entre outras acusações, respondeu: "Acho que vamos ter uma grande vitória e não haverá violência (...) Se não vencermos, você sabe, vai depender".

O republicano, que nunca reconheceu a vitória do adversário democrata em 2020, afirmou que, caso a Suprema Corte não lhe conceda imunidade presidencial, como ele pede, "Biden será processado por todos os seus crimes, porque ele cometeu vários crimes".

