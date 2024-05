Homens desaparecem em viagem de ônibus entre SP e AL; polícia investiga

A última visualização do WhatsApp de Erinaldo ocorreu no dia 9, às 13h12. A partir desse dia, a irmã afirma que tentou contatos várias vezes, mas não obteve mais retorno. As mensagens também não foram entregues.

O último contato por voz deles foi feito por Júnior com a irmã dele. Rosilene conta que ele afirmou que ambos tinham sido "esquecidos" na parada pela empresa de ônibus, que seguiu viagem sem eles.

Eles se falaram por volta das 13h20 do dia 9. Eles contaram que estavam na parada de almoço e, quando voltaram para o embarque, o ônibus não estava mais. Ele disse que tinham ficado apenas com a roupa do corpo, mas não disseram onde. As malas seguiram no ônibus. A partir daí, não tivemos mais contato.

Polícia pede quebra de sigilos

As famílias já prestaram depoimento à polícia, que agora cobra que a empresa dê informações sobre o local onde eles foram deixados. Também foram pedidas as quebras de sigilo bancário e telefônico para tentar saber por onde os dois passaram nesses dias.

A polícia já sabe que o último sinal telefônico capturado dos dois ocorreu no dia 15, mas não sabe o local porque isso depende da autorização da quebra do sigilo.