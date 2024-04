Zona do euro sai da recessão e mantém inflação sob controle

Os analistas também avaliaram os dados de forma positiva.

"A economia da zona do euro entrou claramente em uma fase mais favorável, com uma taxa de desemprego baixa e uma inflação mais moderada", disse Bert Colijn, economista do ING Bank, alertando que a recuperação no horizonte "não seria vigorosa".

Andrew Kenningham, da Capital Economics, salienta que "os dados do PIB do primeiro trimestre maiores que o esperado significam que a zona do euro saiu da recessão" e a queda da inflação subjacente em abril "não impedirá o BCE de iniciar o seu ciclo de flexibilização das taxas em junho".

