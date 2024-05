Helicóptero do Exército resgata 7 pessoas em telhado de prédio no RS; veja

Sete pessoas que estavam no telhado de um prédio em Canoas (RS) foram resgatadas por um helicóptero do Exército, na tarde desta terça-feira (14).

O que aconteceu

Das sete pessoas resgatadas, cinco pertencem a mesma família. Eles estavam se abrigando dentro do prédio desde o início das enchentes na cidade e sobreviveram graças a água e a alimentos estocados.

O grupo foi localizado por um drone do Comando Conjunto de Operações Taquari 2, que acionou o resgate por via área. Segundo militares do Cavex (Comando de Aviação do Exército), os moradores subiram até o telhado do prédio, onde pediram ajuda para serem retirados do edifício, que está ilhado e com o nível da água subindo.