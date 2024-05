Real Madrid recebe Cádiz e pode garantir título espanhol no fim de semana

Em meio à disputa da semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, o Real Madrid recebe no sábado o Cádiz, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, com a possibilidade de se sagrar campeão, desde que o Barcelona (2º) não vença na visita ao Girona (3º).

A equipe 'merengue' lidera com onze pontos à frente do Barça e treze a mais que o Girona.

Uma vitória do gigante da capital garante automaticamente o título antecipado de LaLiga, desde que o Barça empate ou perca no clássico catalão.