Liberdade de imprensa está se deteriorando na Argentina e no Equador, diz RSF

No Equador, "a crise política e o aumento do crime organizado perturbaram o funcionamento democrático", explica o texto.

"A situação é particularmente preocupante na Argentina após a chegada ao poder do presidente Javier Milei, cuja postura agressiva em relação ao jornalismo impede o pluralismo", acrescenta o relatório.

Confrontado com uma grande crise econômica, Milei anunciou em março o fechamento da agência pública de notícias Télam.

O Peru (125ª posição) também se destaca pela deterioração das condições para o exercício do jornalismo. "O país perdeu 48 posições em dois anos", segundo o relatório.

Na parte inferior da classificação, no continente americano, permanecem Cuba (168º), Nicarágua (163º) e Venezuela (156º), nações onde "o jornalismo está sujeito a uma censura baseada em decisões arbitrárias".

Em contrapartida, o cenário melhora no Chile, que subiu 31 postos para chegar à 52ª colocação, e no Brasil, com um subida de dez lugares, para a 82ª posição.