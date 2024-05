Protestos pró-palestinos em universidades dos EUA diminuem após prisões e discurso de Biden

Os protestos pró-palestinos que abalaram os campi universitários dos Estados Unidos nos últimos dias começaram a diminuir nesta sexta-feira (3), após uma série de operações policiais e uma mensagem firme do presidente Joe Biden para restaurar a ordem.

A polícia de Manhattan expulsou um acampamento na Universidade de Nova York após o amanhecer, e um oficial postou um vídeo nas redes sociais mostrando manifestantes saindo de suas barracas e se dispersando quando ordenados a fazê-lo por um alto-falante.

O cenário parecia relativamente calmo em comparação com as medidas repressivas em outras universidades do país - e algumas ao redor do mundo - onde os protestos contra a guerra de Israel em Gaza se multiplicaram nas últimas semanas.