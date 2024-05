Mc Livinho é condenado por agredir músico de sua equipe com três socos

"Depois dos socos, ele [Gerex] foi retirado do recinto do show e 'enfiado' dentro de um Uber para não sofrer mais agressões", afirmou à Justiça o advogado Sérgio Furlan Júnior, que o representa, citando o "descontrole" do rapper.

O músico disse que, após as agressões, foi "esquecido e desligado" da equipe.

Livinho terá de pagar uma indenização por danos morais de R$ 10 mil ao músico. O cantor, que em março fez um tributo a Michael Jackson no festival Lollapalooza, havia sido condenado em outubro do ano passado pela juíza Daniela Ximenez. Na última quarta, os desembargadores do Tribunal de Justiça confirmaram a decisão.

"É incontroversa a agressão física descrita nos autos", afirmou o desembargador Marcus Gonçalves, relator do processo no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Livinho, que não apresentou defesa no processo, ainda pode recorrer. A coluna tentou contato com o escritório de advocacia que representa o cantor, mas não obteve resposta.