Estudante de engenharia morre após ser atropelada em rodovia no RJ

A Polícia Civil do 48ª DP investigará as causas do acidente. O boletim de ocorrência está sendo finalizado e ainda não há outras informações.

A universidade publicou uma nota de pesar. ''A Administração Central se solidariza com família e amigos neste momento de dor'', disse. ''Estive com ela hoje pela manhã. Nunca imaginaria que seria a última risada, o último abraço'', comentou um amigo.

Uma professora da UFRRJ lamentou a morte da aluna e afirmou que a ''iluminação pública no centro de Seropédica está precária''. ''Mais uma mãe que vira em Seropédica buscar o corpo do seu filho, até quando isso?'', escreveu nas redes sociais.