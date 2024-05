Cidade de veraneio no RS vira abrigo de vítimas: 'Se pudesse, não voltaria'

Segundo o Censo 2022 do IBGE, 75,4% dos domicílios de Arroio do Sal são desocupados ou ocupados ocasionalmente, o maior percentual do país.

Como a cidade não foi afetada pelas chuvas, muitas famílias de outras cidades do Rio Grande do Sul estão indo a suas casas no município ou procurando amigos e parentes que têm propriedades em Arroio do Sal para ficarem alojadas até a água baixar.

Arroio do Sol lidera ranking das cidades com mais residências desocupadas do que ocupadas Imagem: Divulgação/Prefeitura

"Se pudéssemos, não voltaríamos"

A professora e psicopedagoga Gisele Böhm conta que ela, quatro adultos e duas crianças que moram em Canoas estão hospedadas na casa de veraneio da mãe em Arroio do Sal. "Vínhamos para essa casa só no verão e em alguns feriados", conta.

Moradores do bairro Mathias Velho, eles tiveram cinco casas alagadas pela subida de nível do Guaíba e se mudaram para a cidade no dia 7 de maio. Não há previsão para que retornem, já que a casas onde moram seguia submersa até sexta-feira.