Como no RS, enchentes na Argentina e no Uruguai deixam milhares sem abrigo

O Brasil não é o único país passando por dificuldades provocadas por inundações nos últimos dias. Tanto na Argentina quanto no Uruguai, mais precisamente em cidades próximas às fronteiras, fortes chuvas e a cheia de rios colocam a população em risco e obrigam famílias inteiras a abandonarem a própria casa.

Enchentes no Uruguai

De acordo com uma estimativa feita recente pelo Sistema Nacional de Emergências (Sinae), 522 pessoas foram direcionadas a abrigos pelo poder público e 2.830 partiram para a casa de parentes ou amigos por conta própria.

Até o momento, Paysandú, Durazno, Salto, Artigas, Rocha, Soriano, Cerro Largo, Treinta y Tres e Tacuarembó são, respectivamente, as regiões mais afetadas pela vazão do Rio Uruguai, que nasce na Serra Geral, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para ter uma noção, o nível da água chegou a 8,86 metros, acima do nível de segurança (cerca de 6,50 metros).