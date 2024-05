Paquistão registra abril mais chuvoso desde 1961

Grande parte da Ásia enfrenta uma onda de calor sem precedentes, mas o Paquistão viu a sua temperatura média mensal cair para 23,67 graus, em comparação com os habituais 24,54, continua o relatório.

O Paquistão, o quinto país mais populoso do mundo, com 240 milhões de habitantes, está entre os mais ameaçados pela mudança climática.

Para Zaher Ahmad Babar, porta-voz dos serviços meteorológicos, a mudança climática explica este mês incomum.

"A mudança climática é um fator importante que influencia as tendências meteorológicas imprevisíveis na nossa região", disse ele à AFP.

O Paquistão, que afirma ser responsável por menos de 1% das emissões globais de gases de efeito estufa, está cada vez mais vulnerável a fenômenos meteorológicos extremos e as monções, que geralmente chegam no início de julho, são frequentemente destrutivas.

Em abril, o número mais alto, com 84 mortes, incluindo 38 crianças, foi registrado na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país fronteiriço do Afeganistão, onde 3.500 casas foram danificadas.