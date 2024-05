Joice Hasselmann se arrepende de confusões em Brasília: 'Mordia a isca'

Hasselmann explicou que "o leque se abriu", ou seja, que ampliou sua concepção sobre o feminismo. "Na minha cabeça o conceito de feminismo, de maneira até ignorante, era de mulheres que não se depilam, que [mostram] os peitos na Paulista, e aquilo não me representa. E isso [ser feminista], eu aprendi na Câmara, com a Bancada das Mulheres, discutindo com pessoas como [as deputadas] Jandira Feghali, Tabata [Amaral], outras tantas mulheres da Câmara".

Apesar da mudança, Joice afirmou ainda haver falta de sororidade e destacou que muitos dos ataques que sofre são de outras mulheres. "Muitas mulheres me atacaram, isso [união] é uma coisa que eu acho que ainda falta no feminismo, porque a sororidade é de mentirinha, você tem exceções que reforçam a regra. Mas hoje meu leque se abriu, acho que as pautas feministas em sua maioria são importantes".

Alt Tabet no UOL

